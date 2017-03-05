مبارك الخالدي

يبذل الجهاز الطبي للفريق الاول لكرة القدم بنادي الكويت جهودا كبيرة لإعادة تأهيل لاعبيه المصابين قبيل مواجهة القادسية غدا في الجولة الـ 14 من دوري «VIVA».

وخضع لاعبو «الابيض» المصابون لكشف طبي اشرف عليه د. عذبي الشمري واخصائي العلاج الطبيعي واشتمل على وجه التحديد عبدالهادي خميس والسيراليوني محمد كامارا، حيث غاب الاول عن مواجهه الفريق امام الفحيحيل، فيما شارك الثاني في الربع ساعة الاخير من المباراة.

وكان الكويت قد واصل تدريباته مساء امس، حيث حرص الجهازان الفني والاداري على توجيه تركيز اللاعبين نحو هذه المباراة المرتقبة.

وطالب المدرب محمد عبدالله لاعبيه بنسيان التعادل المخيب امام الفحيحيل، معتبرا اياه «جرس انذار» اذا ما اراد اللاعبون المحافظة على صدارة الترتيب، كما وجه عبدالله انظار اللاعبين الى التعامل مع المباراة المرتقبة كأي مباراة اخرى لها من الأهمية المطلوبة، كما خصص عبدالله جزءا من محاضرته النظرية الى ضرورة اللعب بتركيز عال وأهمية استثمار الفرص.