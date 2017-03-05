مبارك الخالدي

اكد وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان ان مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة عرض فكرة التحكيم الدولي عبر محكمين دوليين لحل مشكلة النقاط الثلاث بين العربي والكويت لكن الناديان رفضا هذا التوجه.

وقال الروضان في تصريح من على حسابه الخاص بـ«تويتر» ان مجلس ادارة الهيئة اتجه الى تشكيل لجنه تحقيق تنتدب 3 قضاة لابداء رأيها القانوني في القضية حالها كحال عدة قضايا سابقة تم انتداب قضاة للفصل بها ومن ثم يكون الموضوع كاملا لدى الهيئة لاعتماد رأي القضاة.



وقال: «كل هذه الخطوات هي محاولة منا لارساء قيم العدل والمساواة عبر قضائنا الشامخ لينعم الجميع بأجواء تسودها راحة الضمير والقناعة التامة بما يفصل فيه القضاء».



واضاف: «كما يعلم الجميع بانني انتمي الى النادي العربي وافتخر بهذا الانتماء للصرح الاخضر الكبير ونأيا مني عن كل مواطن الشبهات والاقاويل الاخرى اتجهت بهذا الاتجاه الذي يكفل للجميع عدالة القرار ولي سلامة الضمير».



واختتم تصريحه بالقول: «تبقى كل هذه الاعمال محل اجتهاد شخصي قابل للخطأ والصواب، لكننا نثق كما ذكرنا آنفا بعدالة قضائنا الشامخ الذي سينتصر للحق ليتم اغلاق هذا الملف بشكل نهائي».