مبارك الخالدي

تنطلق اليوم منافسات الجولة الـ 14 من منافسات دوري «VIVA» لكرة القدم بإقامة مباراتين في اطار صراع فرق الوسط والسعي لتحسين الترتيب، حيث يلتقي الجهراء «صاحب المركز الثامن برصيد 16 نقطه» مع متذيل الترتيب برقان (6 نقاط)، كما يحل الساحل (التاسع برصيد 12 نقطة) ضيفا على الشباب في المركز الحادي عشر بـ 10 نقاط.

ويسعى الجهراء الى مواصلة انتصاراته، اذ يخوض المباراة قادما من فوز معنوي كبير على التضامن بنتيجة 4-1 اظهر خلاله الفريق تجانسا يحسب للجهاز الفني بقيادة المدرب ثامر عناد الذي نجح في بث الروح القتالية للاعبين.

ويعول عناد على نخبة متجانسة من لاعبي الخبرة والمهارة بقيادة عبدالرحمن السربل وفيصل زايد وحمود ملفي ومحمد سعد وفايز الظفيري والمحترفين الكرواتي ايفان بلجيك والكاميروني روجي توندوبا.

في المقابل، يعود برقان الى اجواء الدوري بعد الراحة الإجبارية في الجولة السابقة.

وكان برقان قد خسر قبلها امام التضامن بهدفين دون رد في مؤشر على عودة الفريق الى التذبذب في المستوى والنتائج بعد الظهور اللافت في بطولة كأس الامير.

ويعول الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني حمد حربي على مهارة التونسي وسام الادريسي في الاختراق وصنع الاهداف لزملائه والمالي اداما تراوري الذي يجيد الربط بين الهجوم والدفاع.

مواجهة متكافئة

وعلى ستاد نادي الشباب، يحل الساحل «الجريح» ضيفا على الشباب في مباراة يسودها التكافؤ نظرا للتقارب في المستوى الفني بين اللاعبين.

ويأمل الساحل، الذي سيخوض اللقاء بجهازه الفني الجديد بقيادة المدرب الوطني راشد البوص، في استعادة التوازن والظفر في نقاط المباراة.

ويخوض الساحل المباراة قادما من خسارة ثقيلة امام النصر 1-5، ومن المتوقع ان يفتقر الجهاز الفني الى جهود اللاعبين محمد العازمي وشبيب الخالدي للإصابة.

وفي المقابل، يدخل الشباب المباراة وهو اكثر استقرارا ويمتاز اصحاب الأرض بحسن التنظيم داخل الملعب، ويخوض الشباب المباراة قادما من تعادل ايجابي مع خيطان 1-1 في الجولة الماضية.