أحمد السلامي

نفى رئيس مجلس إدارة النادي العربي ما يتم تداوله حول رغبة ناديه في توجيه طلب للجنة المعينة لإدارة اتحاد كرة القدم لتأجيل مباريات الفريق الأول لحين الفصل في النقاط الثلاث محل النزاع، مشيرا إلى أن التوقف لا ينصب في مصلحة الفريق الذي يحتاج إلى أن يكمل مشواره في منافسات بطولة الدوري دون توقف.

وأضاف: النادي العربي وافق على مقترح وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشباب بالإنابة خالد الروضان بانتداب 3 قضاة لحسم قضية النقاط الثلاث محل الخلاف، وسنقوم بمتابعة كل الإجراءات القانونية لاستعادة حق النادي وسنعمل وفق الأطر والقنوات القانونية المعمول بها لرفع الظلم عن «الأخضر» واستعادة حقه بالقانون.

ولفت الكاظمي إلى أن الرواتب الثلاثة المتأخرة للمحترف التونسي أمين الشرميطي سيتم صرفها اليوم من حسابه الشخصي، وذلك لضمان مشاركته في تدريبات الفريق بصورة منتظمة وتقديم أفضل المستويات خلال منافسات بطولة الدوري، لافتا إلى أن العربي سيبقى من ضمن الفرق المنافسة على اللقب حتى آخر لحظة.