مبارك الخالدي

تحتفل لجنة الحكام باللجنة المعينة لإدارة شؤون اتحاد الكرة بتخريج 55 حكما مستجدا وذلك بعد اجتيازهم الدورة التأسيسية بنجاح والتي احتضنها معهد اعداد القادة.

ومن المتوقع ان يسهم العدد الكبير من الحكام الجدد في التصدي لمشكلة العجز التي قد تواجه اللجنة في حال قرر عدد من الحكام الاضراب أو الامتناع عن ادارة المباريات.

وكان اتحاد الكرة قد ارجأ عددا من المباريات لقطاع الناشئين والشباب بسبب تداخل جملة من المشاكل في مقدمتها عدم توافر سيارات الاسعاف وندرة الملاعب وإضراب 20 حكما عاملا في الاتحاد.