أحمد السلامي

أكد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي خيطان يوسف الضويحي استعداده لإجراء العملية الجراحية التي سيخضع لها في مستشفى الرازي إبريل القادم إلا أنه لم يتم تحديد الجراح الذي سيتولى مهام إجراء العملية.

وقال: بدأت في مرحلة الإعداد والتقوية التي تسبق العملية الجراحية التي لم يتم التنسيق مع الجراح المختص الذي سيتولى إجراءها على أن يتبعها فترة من الإعداد تستمر ما بين 4 إلى 6 أشهر لاتمكن بعدها من العودة إلى الملاعب بصورة طبيعية

وأضاف: تعرضت للإصابة أثناء مشاركتي في المباراة التي جمعتنا أمام القادسية ضمن منافسات بطولة كأس الأمير حيث خضعت حينها للفحوصات الطبية اللازمة التي أثبتت تعرضي لقطع جزئي في الرباط الصليبي.

ولفت الضويحي إلى أن الإصابات التي يتعرض لها اللاعب في الملاعب المحلية تأثر سلبا على مشواره الرياضي الذي يتوقف بصورة اضطرارية عدة أشهر قبل أن يعود للمشاركة التي تحتاج إلى الكثير من العمل والجهد حتى يستعيد ما خسره ويتمكن من العودة إلى الصورة الطبيعية التي ينتظرها منه الجميع.