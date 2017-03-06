حصد المتسابقون الكويتيون اربعة كؤوس في منافسات السيارات ودراجات الدفع الرباعي ضمن بطولة مروان بن راشد المعلا للراليات (رالي ام القيوين) في الامارات التي شهدت منافسات قوية بين مختلف المشاركين ممن يعدون الأفضل في المنطقة.

وفاز المتسابق الكويتي مناف عابدين وملاحه عبدالعزيز الطحنون بكأس المركز الاول في فئة السيارات (يو.تي.في.تيربو)، والكويتي عبدالعزيز البشير وملاحه محمد العبيد على كأس المركز الثالث.

وفي منافسات فئة دراجات الدفع الرباعي (يو.تي.في)، حصد المتسابق الاماراتي عبدالله الشامسي وملاحه راشد الشامسي كأس المركز الاول، فيما احرز الكويتي عبدالعزيز الشطي وملاحه محمد الطحنون كأس المركز الثاني، واللبناني علي نوفل وملاحه علاء الشتاري كأس المركز الثالث.

وحصد المتسابق الكويتي عبدالعزيز الشطي كأس افضل سائق في البطولة عن فئة درجات الدفع الرباعي.