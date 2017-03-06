الإدارة العرباوية تطالب بسرعة الفصل في التظلم وفق المواعيد القانونية

مبارك الخالدي

قام مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالانابة ونائب المدير العام للشؤون الرياضية د.حمود فليطح بزيارة مجلس ادارة النادي العربي مساء اول من امس.

وحمل فليطح في زيارته محضر الاتفاق الذي تم الاتفاق عليه والخاص بمقترح وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الرياضة بالوكالة خالد الروضان بإحالة التظلم المقدم من ادارة العربي الى لجنة ثلاثية مكونة من 3 قضاة يتم انتدابهم من وزارة العدل للفصل في النزاع حول النقاط الثلاث بين ادارتي العربي والكويت من جهة واللجنة المؤقتة لادارة اللجنة الأولمبية الكويتية واللجنة المؤقتة لادارة شؤون اتحاد الكرة من جهة اخرى.

وفور انتهاء زيارة فليطح عقد مجلس ادارة النادي العربي اجتماعا برئاسة جمال الكاظمي وحضور نائب الرئيس عبدالعـزيز عــــاشــور واعضاء الإدارة، حيث قرروا عدم التوقيع على المحضر المقدم من فليــطح وطـالب المجلس الوزير الروضان بسرعة الفصل في التظلم وفق المواعيد القانونية التي رسمــها القانون ولكن دون ان يتم أخذ تعهدات او تواقــيع من جانب النادي العربي تجاه هذا الملف ضمانا لحقوق النادي والفريق الاول لكرة القدم.