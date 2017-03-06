يعقوب العوضي

تتواصل منافسات كأس اتحاد الكرة الطائرة مساء اليوم بإقامة 4 مباريات ضمن دور الثمانية من البطولة فيلتقي كاظمة مع التضامن على صالة اليرموك، بينما يتواجه القادسية مع برقان على صالة كاظمة، فيما يلتقي الكويت مع الجهراء على صالة القادسية، وأخيرا يتواجه العربي مع الشباب على صالة التضامن، على ان تقام جميع المباريات في الساعه 6:30 مساء.

وعلى الورق، تعتبر الفرق الأربعة الكبرى (فرق الدوري الممتاز) صاحبة افضل حظوظ في تحقيق الفوز والتأهل الى الدور النصف النهائي، فكاظمة يملك أفضلية العناصر على التضامن ولدى البرتقالي الخبرة بين لاعبيه والتفاهم مع مدرب الفريق الكسندر سنجيج بينما الكويت حامل لقب الدوري الممتاز يخوض مباراته بنشوة انتصاراته السابقة وتحقيق بطولة الدوري بعد غياب طويل استمر لأكثر من عقدين ما يمنحه أفضلية على الجهراء.

أما مواجهة القادسية مع برقان فإن القادسية يملك من الخبرة الكثير ويسعى الفريق للتعويض عما خسره في الدوري.

وأخيرا، العربي يتفوق على الشباب نسبيا ولكن يبقى ما انف ذكره نظريا إذ يمكن للفرق الأخرى تحقيق الفوز والمفاجآت والوصول الى الدور النصف النهائي.