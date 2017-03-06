في إطار جهودها المتواصلة لدعم كرة القدم وتشجيع المبادرات الرياضية المحلية، قامت ماكدونالدز الكويت مؤخرا بتقديم رعايتها (الراعي الماسي) لبطولة سبورتي العالمية، والتي أقيمت في ملاعب منتزه البوليفارد لكرة القدم في الفترة بين 24 و26 فبراير.

وقد نظم مركز الإبداع الرياضي هذه البطولة لبراعم كرة القدم من مواليد 2004، وأقيمت تحت رعاية وزير الدولة لشؤون الشباب، خالد ناصر الروضان، ورعاية الهيئة العامة للرياضة.

وقد كانت هذه البطولة الأولى من نوعها التي تقام في المنطقة، حيث شارك فيها 16 فريقا من أوروبا والشرق الأوسط، بما في ذلك فرق من الكويت، المملكة المتحدة، البحرين، السعودية، لبنان، الأردن، فلسطين ومصر.

وفي ختام المباريات المشوقة التي جرت على مدى ثلاثة أيام، أقيمت المباراة النهائية بين فريق العربي الكويتي وفريق الأهلي السعودي، وذلك بحضور د.حمود فليطح، مدير عام الهيئة العامة للرياضة، وأحمد مدعث رئيس اللجنة المنظمة لبطولة سبورتي العالمية.

وقد فاز فريق الأهلي السعودي بلقب البطولة من بعد مباراة حماسية انتهت بنتيجة 1-0.

وفي هذا الإطار، قال شريف قطري، مدير إدارة التسويق لدى ماكدونالدز الكويت: «لاتزال الرياضة جزءا لا يتجزأ من ثقافة ماكدونالدز، ونحن دائما نلتزم بالسعي إلى تعزيز الوعي حول أهمية الرياضة في حياتنا اليومية.

وفي الحقيقة، إن التشجيع على اتباع نمط حياة متوازن ونشيط من أهم ركائز فلسفة ماكدونالدز».

وأضاف قطري قائلا: «لطالما افتخرنا في ماكدونالدز الكويت بكوننا شركة مملوكة ومدارة محليا، كما أننا نفخر بكوننا جزءا من المجتمع المحلي، وانطلاقا من حرصنا على لعب دور اجتماعي هادف، نحن نركز بشكل خاص على دعم وتشجيع الثقافة الرياضية المحلية، فعلى مدار العام نحن نقوم بتنظيم العديد من المبادرات الرياضية الخاصة بنا، بالإضافة إلى حرصنا على دعم ورعاية مختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية المحلية».