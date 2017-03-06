حقق لاعب منتخبنا الوطني لكمال الأجسام أحمد أشكناني، حامل فضية مستر اولمبيا العام الماضي، إنجارا دوليا جديدا غير مسبوق بالحصول على ذهبية بطولة أرنولد كلاسيك للمحترفين فئة وزن 212 كغم التي انطلقت يوم الجمعة الماضي واختتمت أول امس بمدينة كلومبوس اوهايو أميركا.

يذكر أن أشكناني الملقب بـ «السفاح» كان قد حصل على كارت الاحتراف العام الماضي فقط من نفس البطولة، لكن لفئة الهواة وتألق وحصل في نفس العام على المركز الثاني وفضية بطولة مستر اولمبيا للمحترفين فئه 212 في أول ظهور له بعالم الاحتراف.

كما فاز لاعبو منتخبنا الوطني المشارك في بطولة أرنولد كلاسيك بـ 5 ميداليات متنوعة في فئتي «الفزيك» و«البدي بلدنق» بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزيتين، حقق ذهبية الفزيك اللاعب خالد الانصاري والفضية ناصر العطار والبرونزية جاءت من نصيب بدر السبع، وفي فئة البدي بلدنق خطف البطل عادل التميمي الذهبية ومحمد الراشد البرونزية، وجميعهم من لاعبين نادي أوكسجين.

من جهته، اعرب رئيس الوفد المشارك في البطولة بدر بودي رئيس اللجنة الكويتية لبناء الاجسام نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة عن سعادته بهذا الانجاز الجديد الذي يضاف الى اللعبة في الكويت، مؤكدا ان المشاركة جاءت بالنتائج المطلوبة واستطاع أبناء الكويت ان يثبتوا انهم أبطال عالميون قادرون على مقارعة أبطال اللعبة وذلك بفضل التجهيز والإعداد الجيد.

وقال بودي ان نجوم منتخب الكويت وأبطال اوكسجين كانوا على قدر المسؤولية في المحافل الدولية والتزامهم طوال الأشهر الماضية في التجهيز الذاتي بمنزلة تحد وجهاد مع النفس وان نتائجهم التي تحققت تؤكد انه على قدر اهل العزم تأتي العزائم.

جدير بالذكر أن البطولة يقوم بتنظيمها البطل والممثل العالمي وحاكم ولاية كاليفورنيا سابقا ارنولد شوارزنيغر وتعتبر من أقوى البطولات في الاتحاد الدولي لكمال الاجسام ifbb بعد بطولة مستر اولمبيا.