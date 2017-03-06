الهزيم: الهيئة لا تألو جهداً في منح فرص للمحترفين والهواة

وهيب: البطولة مميزة من حيث التنظيم والتحكيم والمستوى الفني

اختتمت بطولة فيجور إيليت الثانية للكيوكوشن كراتيه على صالة الاتحاد الكويتي للجودو، وذلك ‬تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة ممثلة بإدارة الرياضة للجميع والتي نظمتها «فيجور للمستلزمات‬ الرياضية» بالتنسيق مع الاتحاد العربي للكيوكوشن كاي كاراتيه وبمشاركة نخبة مميزة من أبطال العرب من الكويت والسعودية والإمارات والعراق والأردن ولبنان، وبحضور نائب رئيس الاتحاد العربي للكيوكوشن الهانشي عمار وهيب، ومدير إدارة الرياضة للجميع حامد الهزيم.

وأقيمت منافسات البطولة في أربعة أوزان أسفرت نتائجها عن التالي:

في وزن تحت ٦٥ حقق المركز الأول عمر سعيد- الكويت والثاني يوسف الشطي- الكويت، والثالث حسين عمار- العراق، والثالث مكرر وضاح العواد- السعودية.

وفي وزن تحت ٧٥ جاء في المركز الأول إبراهيم جاسم- العراق، والثاني ميشيل- لبنان، والثالث محمد الرفاعي- الكويت، والثالث مكرر طارق الخضر- الكويت.

وفي وزن تحت ٨٥ جاء الأول محمد ابراهيم- العراق، والثاني علي الموسوي- الكويت، والثالث محمد الغمراوي- لبنان، والثالث مكرر عماد رشدي- الأردن.

أما في الوزن المفتوح فكان الأول أحمد محمد- العراق، والثاني عماد يحيى- لبنان، والثالث عبدالعزيز العوض- الكويت، والثالث مكرر عقيل بوصخر- الكويت.

وهنأ مدير إدارة الرياضة للجميع حامد الهزيم الفائزين بالمراكز التي حصلوا عليها في البطولة، وأكد اهتمام الهيئة العامة للرياضة ممثلة بادارة الرياضة للجميع بتنشيط هذه الرياضة من خلال رعاية مثل هذه البطولات ومنح فرص للاعبينا المحترفين والهواة للمنافسة والاحتكاك مما يحق مردودا إيجابيا للعبة والارتقاء بالمستوى.

من جانبه، أعرب نائب رئيس الاتحاد العربي للكيوكوشن كاي كراتيه الهانشي عمار وهيب عن سعادته بنجاح البطولة قائلا إن البطولة كانت مميزة من حيث التنظيم والتحكيم وأيضا المستوى الفني الذي قدمه اللاعبون، مضيفا ان هذا الأمر ليس بغريب على الكويت درة الخليج.