بعث حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد ببرقية تهنئة الى يوسف عبدالرزاق يوسف العبدالرزاق اعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة تتويجه بطلا للعالم في بطولة العالم للدراجات المائية 2016، والتي أقيمت في موناكو ودخوله موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية، مشيدا بهذا الانجاز الرياضي الكويتي الكبير، متمنيا له كل التوفيق والنجاح لمواصلة عطائه الرياضي وتحقيق المزيد من الانجازات الرياضية ورفع راية الوطن العزيز في مختلف المحافل الرياضية الاقليمية والدولية.

كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة الى يوسف العبدالرزاق ضمنها خالص تهانيه بمناسبة تتويجه، متمنيا سموه له كل التوفيق والنجاح لتحقيق المزيد من الانجازات الرياضية لرفع راية الوطن العزيز في مختلف المحافل الرياضية الاقليمية والدولية.ك

ما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

وتوج المتسابق وبطل العالم لعام 2016، يوسف العبدالرزاق رسميا بلقب بطولة العالم في الدراجات المائية في إمارة موناكو حضرها أميرها ألبير الثاني بمشاركة حشد كبير من الرياضيين حول العالم.

وقال العبدالرزاق في اتصال هاتفي مع «كونا» إن تتويجه باللقب الثالث ودخوله موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية التي كرم عليها وتسجيل الإنجازات باسم الكويت «هو أبسط ما يمكن تقديمه لوطننا الغالي الكويت».

وأعرب عن بالغ سعادته بالتكريم والاحتفالية التي يقيمها الاتحاد الدولي للرياضات المحركات البحرية (يو.آي.ام) لتتويج أبطال العالم مؤكدا أن تحقيق مثل هذه الإنجازات على المستوى الدولي يزيد حجم المسؤولية في الاستحقاقات القادمة متمنيا التوفيق فيها واستمرار رفع علم الكويت على منصات التتويج في مختلف المحافل.

وأشاد العبدالرزاق بدعم الهيئة العامة للرياضة ووزارة الإعلام لتغطية إحدى أكبر الاحتفالات على مستوى العالم مثنيا على دعم ورعاية القطاع الخاص من خلال شركة «زين» للاتصالات وبيت التمويل الكويتي (بيتك) وشركة كاوازاكي وبورت مارينا.

الغانم يشيد بالإنجاز الرياضي

بعث رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم ببرقية تهنئة إلى بطل الدراجات المائية.

وأشاد الغانم في برقيته بالإنجاز الرياضي الذي حققه البطل العبدالرزاق مؤكدا ان تلك الإنجازات تثبت جدارة الشباب الرياضي الكويتي وتميزهم في كافة الألعاب والمسابقات.