«حادثة السطو المسلح سببّت لي عقدة»

نجمة تلفزيون الواقع كيم كارديشيان في حوار صحافي متحدثة عن حادثة السطو المسلح التي تعرضت لها قبل اشهر في باريس، حيث جعلتها تحتاط كثيرا في أي مكان تنزل فيه، الا انها صرحت بأنها تخشى ان تذهب الى فرنسا مرة أخرى وستفكر ألف مرة قبل قرار السفر حيث تسببت تلك الحادثة في عقدة لها لن تشفى منها بسهولة.