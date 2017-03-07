يحيى حميدان
تدرس إدارة فريق الكرة بنادي التضامن إقامة معسكر تدريبي خارجي في مدينة دبي الإماراتية وذلك خلال فترة توقف دوري «VIVA» بسبب أسبوع المباريات الدولية للمنتخبات في مختلف القارات.
ومن المقرر أن يعسكر «أزرق الفروانية» لمدة 10 أيام وذلك لالتقاط الأنفاس وإعادة اللاعبين إلى أجواء المباريات التي ستكون صعبة في القسم الثاني من الدوري والذي سيتحدد عليه هوية الفرق التي ستتأهل إلى الدور الممتاز أو التي ستهبط إلى الدرجة الأولى في الموسم المقبل.
ويعمل الجهاز الطبي في التضامن حاليا على علاج الرباعي احمد إبراهيم وسلمان أشكناني وعبدالعزيز عشوان والسوري حميد درويش «ميدو» لشعورهم بإصابات متفرقة.