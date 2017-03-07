ناصر العنزي

تلقى مجلس الإدارة بنادي القادسية توصية من المسؤولين الفنيين عن الفريق بضرورة إيجاد حارس مرمى للفريق الأول في الموسم المقبل بعد اعتزال نواف الخالدي وعدم وجود حارس بديل مناسب للأساسي احمد الفضلي (٣٤ عاما) وهو أيضا على مشارف الابتعاد، ورصدت الأعين القدساوية عددا من حراس الأندية للتعاقد معهم مثل حارس مرمى خيطان أحمد عبدالحميد وحارس مرمى الجهراء بندر سليمان وحارس الساحل سعد العنزي، وطالب البعض بالاستفادة من وجود حارسين أساسيين بفريق العربي وهما حميد القلاف وسلمان عبدالغفور والتعاقد مع أحدهما، ولكن تصطدم رغبتهم بصعوبة موافقة احدهما للانتقال إلى المنافس التاريخي لفريقهم.

‏‫وشارك في حراسة مرمى القادسية الموسم الحالي احمد الفضلي وعلي جواد وكان الأول صاحب المشاركة الأكبر باستثناء عدد قليل من المباريات شارك بها جواد، والفضلي انتقل للأصفر من كاظمة قبل مواسم وجواد تدرج من الناشئين حتى وصل للفريق الأول، والمتابع يرى أن الفريق القدساوي بحاجة فعلا إلى حارس يخدمه لمواسم مقبلة سواء من فرق النادي أو من الأندية الأخرى.