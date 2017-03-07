عبدالعزيز جاسم

قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم في الجهراء ثامر عناد ان فريقه لم يظهر بمستواه المعهود أمام برقان في الدوري على الرغم من الفوز 2-0، مشيرا إلى أن المنافس كان الأفضل وأضاع العديد من الفرص ولم يكن يستحق الخسارة قياسا بأدائه، مشيرا إلى أن الجهراء حقق الأهم وهو الفوز والـ 3 نقاط، وذلك لا يعني أننا لم نكن نريد أن نظهر بمستوى لافت، إلا أن هناك مباريات لا يمكن فيها تصحيح المسار لأن اللاعبين تقريبا معظمهم لم يكونوا في يومهم، مشيدا بتألق الحارس بندر سليمان الذي تصدى لأكثر من هدف محقق.

وأضاف عناد أن فريقه قدم مستوى في أول 27 دقيقة وتحديدا بعد تسجيل الهدفين ما يعني أنهم ظنوا أن المهمة انتهت وهو أمر خاطئ في كرة القدم وعلينا احترام أي منافس وسبق لي أن حذرتهم بأن برقان من الفرق الصعبة لذلك علينا لملمة وترتيب الأوراق مرة أخرى لاستعادة مستوانا مرة أخرى قبل مواجهة كاظمة في انطلاق القسم الثاني، مشيرا إلى أنه منح اللاعبين راحة من التدريبات يومين ومن ثم سيدخل الفريق معسكر داخلي قبل مواجهة البرتقالي بيوم على أن يحاول خوض مواجهة ودية مع أحد فرق الوزارات بسبب الراحة التي سينالها الفريق في الجولة الـ 15.

وأشار عناد إلى أن صفوف الفريق باتت مكتملة بعودة محمد دهش وسعد الوليد ومحمد باجية بعد تعافيهم من الإصابة وكذلك دخول أحمد عبدالله وعبدالله منيف وعبيد رافع للتدريبات وجميعهم يحتاجون فقط لتدريبات رفع معدل اللياقة البدني.