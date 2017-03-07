يحيى حميدان

أبدى مدرب فريق الكرة بنادي برقان حمد حربي عدم رضاه عن مستوى الحكام خلال المباراة أمام الجهراء والتي خسرها (0-2) مساء أول من امس ضمن مباريات الجولة الـ 14 من دوري «VIVA».

وقال حربي في حديث مع «الأنباء» عقب اللقاء ان الحكم لم يحتسب ضربة جزاء واضحة لفريقه في الشوط الثاني عقب عرقلة واضحة للاعب التونسي وسام الإدريسي داخل المنطقة.

وبين حربي أن فريقه لعب افضل في الشوط الثاني وسنحت بعض الفرص للتسجيل، مشيرا إلى انه سيعمل على رفع الكفاءة الهجومية لفريقه وذلك لترجمة الفرص إلى أهداف وهو ما يعتبره النقطة السلبية في فريقه.

وأوضح مدرب برقان أن الفريق ما زال حديث التأسيس وبالتالي فإن هذه النتائج تعتبر منطقية نوعا ما، ولكننا نسعى لتطوير الأداء في النصف الثاني من بطولة الدوري والتي سيكون الصراع فيها صعبا على جميع الفرق الطامحة للتواجد في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن برقان حاليا يحتل المركز الـ 15 الأخير برصيد 6 نقاط فقط، ويعتبر اضعف الفرق دفاعيا بعد أن تلقى 44 هدفا، فيما سجل مهاجموه 11 هدفا فقط في 13 لقاء خاضها الفريق حتى الآن.