يعقوب العوضي

توج السالمية بلقب دوري كرة اليد العام للناشئين تحت ١٧ سنة بعد فوزهم في المباراة النهائية على الكويت بنتيجة ٢٢-١٩ والتي دارت بينهما مساء أمس الأول على صالة الشهيد في الدعية، فيما احتل خيطان المركز الثالث.

وقام عضوا مجلس إدارة اتحاد اليد نصيب الرندي ومحمد جمعة بالإضافة الى عبدالله عبد الرسول وعدد من إداريين الفرق المتوجة بتقليد الميداليات وتسليم كأس البطولة.

وفي هذا الإطار أشاد مدير اللعبة في السالمية عبدالله الذياب بالدعم المقدم من رئيس النادي الشيخ تركي اليوسف وبالجهود المبذولة من اللاعبين وبمدرب الفريق عبدالله عواد والمشرف محمد نائل.