أحمد السلامي

أبدى مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الساحل راشد البوص ارتياحه للمستوى الفني الذي ظهر عليه اللاعبون خلال أول مباراة رسمية له منذ توليه مهام إدارة الفريق بعد استقالة المدرب الوطني عبدالرحمن العتيبي قائلا: لا أمتلك عصا سحرية لتصحيح وضع الفريق أو تطويره بل كل ما أمتلكه هو التعامل مع اللاعبين بطريقة إبداعية من خلال تحفيزهم من الناحية النفسية ورفع معنوياتهم للدخول في أجواء المباريات بصورة إيجابية وهو ما حدث فعليا، حيث قدمنا مباراة جيدة من الناحية الفنية ونسعى إلى أن نطور اللاعبين تدريجيا إلا ان هذا لا يعني أننا سنضمن حصد النتائج المرجوة خلال الفترة المتبقية من منافسات بطولة الدوري.

وقال: مباراتنا مع الشباب تعتبر «ديربي» المنطقة العاشرة وقد اشركت 8 لاعبين شباب منهم لاعبان من فريق تحت 17 سنة ودفعت باللاعبين الخبرة معهم لتشكيل توليفة متكاملة القصد منها هو إعطاء اللاعب المحلي الفرصة الكاملة في الاستفادة واكتساب الخبرة وكذلك لإثبات وجوده واستعادة الثقة في نفوسهم ليكونوا قادرين على مواصلة المشوار بصورة إيجابية مع التأكيد على أن التغيير المطلوب يصعب تحقيقه في الوقت الحالي وذلك نظرا لافتقاد الفريق العديد من العوامل التي تساهم في تحقيق النجاح.

وأضاف: العمل في الوقت الراهن قائم على حسب الامكانيات المتاحة، وأسعى إلى إعادة تنظيم الفريق وترتيب أوراقه داخل المستطيل الأخضر، ونهدف إلى العمل على أن يكون الفريق قادرا على تقديم مستويات فنية ترتقي إلى مستوى التطلعات خلال ما تبقى من منافسات الموسم في بطولة الدوري.

وأشار البوص إلى أن بطولة الدوري تحتاج إلى عناصر الخبرة في الوقت الراهن لما يمتلكونه من إمكانيات على أن يكون عامل الشباب مساعدا ورديفا لهم في تغذية الفريق، حيث ان مزيج الشباب مع الخبرة ينتج عنه تطور الهدف منه النهوض بالفريق الذي يحتاج إلى الكثير من العمل وتدعيم خطوطه بمحترفين على مستوى عال قادرين على تحقيق العلامة الفارقة.