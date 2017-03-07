أعلن عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة التسويق سلامة العنزي ان إجراءات تسليم جوائز مهرجان كأس سمو الأمير ستستمر حتى يوم 21 الشهر الجاري بمقر الاتحاد، على أن يسقط حق الفائزين في الجوائز بعد هذا الموعد.

وأوضح العنزي أنه تم إجراء السحوبات خلال مهرجان كأس سمو الأمير الذي أقيم على هامش المواجهة النهائية يوم 21 من شهر فبراير الماضي على 6 سيارات و6 تذاكر طيران و40 هاتف نقال، وقد تم الانتهاء من إجراءات تسليم بعض الجوائز حتى الآن.

وأهاب العنزي بالفائزين الى ضرورة الحضور إلى مقر الاتحاد قبل موعد 21

الجاري من أجل تسلم جوائزهم.