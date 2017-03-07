يعقوب العوضي

تستضيف صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد في الدعية مواجهتين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز لكرة اليد، فيلتقي السالمية (٤ نقاط) مع برقان (بلا رصيد) بينما يتواجه الكويت (٣ نقاط) مع القرين (دون رصيد).

وفي اللقاء الأول يمتلك السالمية كوكبة من النجوم قادرة على مواصلة صدارة الترتيب العام مؤقتا إذ يعتمد مدرب السماوي خالد الملا على مهدي القلاف وعبداللطيف الدوسري كعناصر خبرة ويحميهم صمام الأمان حارس المرمى علي صفر ويدعمهم القوة الضاربة عبدالرحمن سند، وبناء على مواجهات الفريقين في مرحلة الدمج يعتبر السالمية الأقرب لخطف النقطتين ولكن برقان لديه من العناصر ما يمكنه من تحقيق المفاجأة.

الكويت مع القرين

تعتبر مواجهة الكويت صعبة على القرين من الناحية الفنية للفوارق المهارية التي يمتاز فيها المنافس على الرغم من وجود عدد من اللاعبين القادرين على ترجمة فكر المدرب المصري محمد عبدالمعطي على أرض الواقع ومنهم بخيت جميل، عبدالعزيز نجيب، حارس المرمى علي الخض، عبدالعزيز يالوس صخرة الدفاع إلى جانب يوسف حيدر صانع الألعاب، ويغيب عن الفريق حسن مدن بداعي الإيقاف.

فيما يفتقر الكويت لقوته الضاربة محمد الغربللي بداعي الإصابة، وقد يعتمد مدربه سعيد حجازي على خالد الغربللي ليحل محله.