يحيى حميدان

حقق الكويت فوزه الخامس على التوالي ضمن الدوري النهائي في دوري كرة السلة، وذلك على حساب الجهراء 95-93 بعد التمديد بعد انتهاء الوقت الأصلي 83-83 ضمن الجولة الخامسة (الأخيرة من القسم الأول).

وشهدت الجولة أيضا فوز القادسية على النصر 73-67، والجهراء على العربي 79-60.

ورفع «الأبيض» رصيده إلى 10 نقاط مبتعدا في الصدارة، وتساوت أندية القادسية والجهراء وكاظمة في المركز الثاني برصيد 8 نقاط بعد تلقيهم الهزيمة في مناسبتين، ثم النصر 6 نقاط وأخيرا العربي 5 نقاط.

وللمرة الثانية على التوالي يحقق الكويت الفوز بعد التمديد، حيث جاء لقاؤه أمام كاظمة مشابها لمباراة الجهراء بعد أن سيطر الكويت على الربعين الأولين وأنهاهما 22-17، و51-34، لكنه تراجع بشكل واضح في الربعين الثالث (67-63) والرابع (83-83) ما مكن منافسه البرتقالي من تحقيق التعادل، قبل أن يحسم الكويت اللقاء في الوقت الإضافي 95-93.