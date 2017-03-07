حامد العمران

أكد لاعب نادي القرين للمبارزة في سلاح الايبيه خالد العمران استعداد فريق القرين لخوض بطولة الأشبال لسلاح سيف الايبيه والتي تقام على صالة اتحاد المبارزة في الدعية، مبينا ان اللاعبين ملتزمون بالتدريب خلال الأسابيع الماضية، وبالتحديد بعد عودة الفريق من معسكر خارجي أقيم في هنغاريا لعب خلاله الفريق عدة لقاءات ودية مع اللاعبين الهنغاريين مما ساهم وبشكل كبير في وصول اللاعبين الى مستوى فني متقدم لاسيما ان المدرسة الهنغارية تعتبر من المدارس المميزة في لعبة المبارزة على مستوى العالم.

وأشار العمران إلى ان البطولة ستشهد منافسة كبيرة بين اللاعبين في الاندية لوجود لاعبين مميزين يصعب تحديد من يصل الى الدور قبل النهائي لاسيما ان بطولات الاشبال دائما ما تشهد وجود المفاجأة بسبب التطور السريع للاعبين من بطولة لأخرى، مؤكدا ان طموح القرين هو الوصول الى منصة التتويج واعتلاء القمة خاصة في ظل وجود بطل الخليج يوسف الخرشان الذي سيلعب الى جانب اللاعبين وليد سراب وعمران الخياط وعبدالمحسن القلاف وعبدالعزيز الراشد ومهدي بارون، متمنيا ان يوفق اللاعبون في الادوار التمهيدية بالوصول الى الادوار المتقدمة.

وأثنى العمران على الجهازين الفني والاداري لنادي القرين وتذليلهما كل الصعاب التي تواجه اللاعبين، وخص بالذكر مساعد مدير اللعبة جوهر سالم المتواجد بشكل يومي مع الفريق ما أوجد تشجيعا كبيرا عند الجميع الى جانب الاهتمام الفني الكبير من المدير الفني للعبة حسين ميرزا.

وأفاد العمران بأن لعبة المبارزة في نادي القرين ستشق طريقها في المستقبل الى القمة وذلك لوجود قاعدة كبيرة من اللاعبين المستجدين والذين يبشر مستواهم بالخير وهم بحاجة الى مباريات متكررة وكثيرة لزوال الرهبة قبل البطولات ليحققوا النتائج المرجوة من أبرزهم ناصر الخرشان بطل البطولة الأخيرة للمستجدين الى جانب سلمان البلوشي وحسين بوحيمد ويوسف المتروك وعبدالعزيز القلاف وجعفر بارون، متمنيا التوفيق للجميع في البطولات المقبلة.