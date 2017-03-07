أكد رئيس الاتحادين الآسيوي والدولي للبولينغ الشيخ طلال المحمد أمس حرص دول مجلس التعاون الخليجي على تطوير لعبة البولينغ والارتقاء بها إلى مستويات متقدمة على المستويين الاقليمي والدولي.

وقال لـ «كونا» على هامش اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي في الدوحة ان اللعبة شهدت تطورا ملحوظا في دول الخليج ما يعكس الحرص على جذب الشباب باعتبارهم نواة المستقبل والأساس الذي تبنى عليه الفرق الوطنية.

وأضاف ان الاتحاد الدولي للعبة حريص على نشر اللعبة بين الشباب والتركيز عليهم باعتبارهم الشريحة التي تعقد عليها الآمال في تحقيق الانجازات.



وأشاد بالانجاز الذي حققته قطر في بطولة امير قطر الدولية للبولينغ بتتويج لاعبها جاسم المريخي بالمركز الأول متقدما على نخبة من المشاركين من دول العالم المتطورة في لعبة البولينغ المصنفين في مراتب متقدمة.



وحول اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للبولينغ قال الشيخ طلال المحمد ان المباحثات تركزت على عدة قضايا منها القرارات الجديدة التنظيمية التي اصدرها الاتحاد الدولي للبولينغ لتعميمها على الاتحادات الوطنية.