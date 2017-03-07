يشارك متسابق دراجات الدفع الرباعي فهد المسلم في رالي دبي الصحراوي الذي سينظم في إمارتي دبي وأبوظبي في التاسع من مارس الجاري تحت مظلة النادي الكويتي للسيارات والدراجات الآلية.

وقال المتسابق المسلم لـ «كونا» قبيل مغادرته امس ان الرالي الذي يستمر يومين ذو أهمية كبيرة لأنه يعد إحدى جولات بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية ويحظى بمتابعة إعلامية كبيرة من قبل وسائل إعلام عربية وأجنبية.

وأضاف أن طموحه كمتسابق كويتي من المشاركة في أول جولة من بطولة العالم لسباقات الـ «باها» الصحراوية في الإمارات «يتمثل في تحقيق نتيجة إيجابية ورفع علم بلدي الكويت في هذا التجمع الرياضي الكبير وإثبات قدرة الشباب الكويتي على تحقيق أفضل النتائج في فئة الدراجات الرباعية».

وتقدم بالشكر لرئيس النادي الشيخ أحمد الداود على دعمه «غير المحدود لأبناء النادي رغبة منه في الرقي بهذه الرياضة ورفع علم الكويت في المحافل الدولية».

وتعد مشاركة المسلم هذه أول مشاركة لمتسابق كويتي في البطولة كما أنها المشاركة الأولى أيضا لمتسابقي نادي السيارات في هذا المحفل العالمي الكبير.