اختتمت على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية بطولة الهيئة العامة للرياضة للرماية والتي نظمها نادي الرماية في مسابقات رماية (المسدس والبندقية 10 أمتار والبندقية 50 مترا راقدا والقوس والسهم الاولمبي) للرجال والسيدات والناشئين والناشئات بحضور أمين عام الاتحادين الكويتي والعربي للرماية عبيد العصيمي وم. حسام الرومي عضو مجلس الإدارة والمقدم سلف الحريجي من الحرس الوطني وجمهور من محبي رياضة الرماية.
وحظيت هذه البطولة بمشاركة ما يقارب 120 راميا من رماة النادي ورماة الحرس الوطني الكويتي واستمرت على مدى ثلاثة ايام. وقام العصيمي والرومي بتوزيع الكؤوس والجوائز على الفائزين.
وأكد العصيمي الاهتمام البالغ الذي توليه الهيئة العامة للرياضة بقيادة المدير العام الشيخ احمد المنصور ونوابه الكرام برياضة الرماية من خلال توفير الدعم للنادي لضمان النجاح وتشجيعا للرماة لمواصلة الإنجازات على الأصعدة المحلية والإقليمية والقارية. وفي نهاية الحفل تم التقاط الصور التذكارية للفائزين والفائزات.