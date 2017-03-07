ينظم نادي الرماية على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية بعد غد الخميس ولمدة ثلاثة أيام متتالية كأس المغفور له الشيخ عبدالله المبارك «طيب الله ثراه» السنوية للرماية.

وحددت اللجنة الفنية العليا بنادي الرماية مسابقات الكأس على الرمايات الاولمبية في أسلحة رماية الخرطوش (السكيت والتراب والدبل تراب) للرجال والسيدات والناشئين والناشئات.

وقال رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية م. دعيج العتيبي إن نادي الرماية يعتز بإقامة كأس المغفور له الشيخ عبدالله المبارك سنويا حيث إنها تحمل ذكريات عزيزة لأحد رجال الكويت الأوفياء أصحاب الشخصيات المحبة للخير وأن المغفور له من أصحاب الأيادي البيضاء والعطاء اللامحدود ومن أصحاب الانجازات التي ساهمت بتحقيق نهضة الكويت وإعلاء شانها.

وأشاد العتيبي بالفقيد قائلا: ان المغفور له كان قياديا فذا ووضع أمام ونصب عينيه مصلحة الكويت وجعلها فوق كل اعتبار والتزم بالقيم ومكارم الأخلاق العربية الاصيله، وقد كان حريصا على امن الكويت وتجسيد هذه المعاني بين أبناء الشعب، وان النادي من خلال هذه الكأس الغالية يستذكر مآثر هذه الشخصية الكريمة وليقتدي بها الأبناء بمسيرتهم في الحياة ليكونوا خير خلف لخير سلف.



وشكر العتيبي باسمه ونيابة عن إخوانه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومنتسبي الرماية أسرة المغفور له الشيخ عبدالله المبارك لدعمهم ورعايتهم لرياضة الرماية الكويتية.

الى ذلك، حددت اللجنة الفنية العليا الساعة الخامسة مساء يوم السبت المقبل، لاقامة حفل ختام البطولة وتوزيع الكؤوس والميداليات على الرماة والراميات الفائزين.