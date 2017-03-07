البطولة تنطلق من ٨ إلى ١١ الجاري في شاطئ المسيلة

تواصل لجنة الشراع والتجديف والكاياك في النادي البحري الرياضي، استعداداتها المكثفة لبطولة دول مجلس التعاون الخليجي التاسعة للشراع، التي ستنظمها في الفترة من 8 إلى 11 الجاري، في مقرها الكائن بشاطئ المسيلة، وبمشاركة منتخبات، تمثل جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيما سيصاحب البطولة، عقد الاجتماع الخامس عشر للجنة التنظيمية للشراع في مجلس التعاون، وقد يحضره الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد العربى للشراع رئيس الاتحاد البحرينى للرياضات البحرية وبصفته رئيسا للجنة والأمين العام لها، وخالد بن صالح الدخيل رئيس قسم اللجان الأولمبية في الأمانة العامة للجنة، إلى جانب سكرتير اللجنة نعمان راشد الحسن، ومن قسم المحاسبة خالد محمود المرهون ويوسف أحمد الموالي، كما سيشارك في الاجتماع الأعضاء سيف بن سعيد الشلبي من عمان، وعلى ناصر تلفت من قطر، وعبدالله محمد العبيدلي من الإمارات، وأحمد بن محمد السليماني من السعودية، وخالد الفودري من الكويت.

وأشار أمين السر العام في النادي البحري، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة خالد الفودري، أن استضافة البطولة تأتي في اطار الاهتمام الكبير للنادي في مجال الرياضات البحرية بشكل عام، ورياضة الشراع بشكل خاص، وأن فعالياتها ستستهل بحفل افتتاح مبسط سيقام الساعة العاشرة من صباح يوم غد الأربعاء، يعقبه اجتماع لجان البطولة ورؤساء الفرق، ومن ثم تنطلق بعدها السباقات في فئات الليزر راديال والليزر استاندر والليزر 4.7 وفئة الأوبتمست، بمشاركة ما لا يقل عن 34 لاعبا ولاعبة، فيما ستختتم البطولة الساعة الرابعة من مساء يوم السبت المقبل في حفل سيتم فيه تتويج الفائزين.

وأعرب الفودري عن سعادته في أن يتزامن موعد إقامة البطولة مع احتفالات الكويت الوطنية بذكرى الاستقلال وذكرى يوم التحرير، وأن يحظى النادي البحري بشرف هذا الوجود الأخوي الخليجي الرياضي، وبالمساهمة الصادقة والحثيثة من أجل النهوض والارتقاء بمسيرة رياضة الشراع الخليجية.