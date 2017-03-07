إدارة النصر تمنح كل لاعب مائة دينار

كاظمة يقع في فخ التعادل

ناصر العنزي - مبارك الخالدي- عبدالعزيز جاسم احمد السلامي ـ يعقوب العوضي

«نقطة افضل من خسارة ثلاث»، هذا ما انتهت عليه مباراة المتنافسين على الصدارة الكويت والقادسية بنتيجة دون أهداف بعد اضاعة الفرص من الجانبين مع وجود أفضلية نسبية للأصفر، وبقي الأبيض على صدارته بـ «٣٣» نقطة في حين تراجع القادسية للمركز الثالث بـ «٢٧» نقطة، وذلك في ختام الجولة 14 من دوري viva لكرة القدم.



دفع مدربا الكويت والقادسية محمد عبدالله ودالبيور بكل أوراقهما الهجومية في الشوط الأول بشعار «خذوهم بالصوت قبل لا يغلبوكم»، ومنحا اللاعبين مساحة من الهجوم لخطف هدف مبكر ويسير بعدها المباراة لصالحه، ولعب الأبيض بفراس الخطيب واحمد حزام وفهد العنزي وعبدالله البريكي كعناصر هجومية، فيما لعب الأصفر ببدر المطوع وعبدالعزيز المشعان ومحمد الفهد وداسيلفا الذين شكلوا جبهة هجومية ضاغطة على الخصم.

الكويت افتقد الى الظهير الأيمن سامي الصانع ولعب مكانه فهد الهاجري وشارك فهد حمود كقلب دفاع لذلك قلت خطورته، وحاول فراس الخطيب الهروب من الرقابة المفروضة عليه ومرر كرة إلى فهد العنزي كانت الأقرب إلى التسجيل لولا تدخل مساعد ندا في اللحظة الأخيرة، ولم تكن اطراف الكويت فاعلة كما كانت في السابق، اما القادسية فقد حصل مهاجمه البرازيلي داسيلفا على فرصتين ثمينتين من تمرير بدر المطوع لم يحسن التعامل معهما، كما سدد محمد الفهد كرة قوية تصدى لها مصعب الكندري ببراعة، وظهر الأصفر افضل مما كان عليه في المباريات السابقة ونظم هجمات سريعة بتناغم وسطه مع هجومه وهددوا مرمى الخصم اكثر من مرة ولولا سوء الحظ لخرج من الشوط الأول بهدف.

تغييرات هجومية

في الشوط الثاني قل أداء الفريقين بعض الشيء بسبب اللياقة البدنية وادخل مدرب الكويت لاعبه عبد الهادي خميس بدلا من احمد حزام ثم ادخل طلال جازع بعد غياب للاصابة بدلا من فراس الخطيب وادخل مدرب القادسية بلانكو بدلا من داسيلفا وسعود المجمد في خط المقدمة، ومر الشوط الثاني هجمة من هنا وهجمة من هناك، وتصدى الحارسان مصعب الكندري وأحمد الفضلي للكرات قبل ان تشكل خطورة. أدار المباراة الحكم الدولي علي محمود ونجح في اداراتها وأنذر يوسف الخبيزي وطرد فهد العنزي بعد حصوله على إنذارين (87).

رباعية للنصر

وعلى ستاد علي صباح النصر عمق النصر جراح العربي بالتغلب عليه 4 ـ 0 ليرفع العنابي رصيده الى (29) نقطة،ليعود إلى الوصافة وتجمد رصيد الأخضر عند (25) نقطة سجل رباعية النصر مشعل فواز (47) و(62) واريك كواكو (74) وسلمان بورمية (89)، وفور انتهاء المباراة قامت ادارة العنابي بمنح كل لاعب مائة دينار تقيدرا لجهودهم، وجاء الشوط الأول متوسط المستوى مع أفضلية نسبية للنصر من حيث التنظيم والانتشار والوصول إلى مرمى الحارس سلمان عبدالغفور، وأجاد العنابي في تحركاته الإيجابي في الثلث الأخير من الملعب لحسن تحركات مشعل فواز ومحمود البحر وارنست بارفو فيما سادت الفوضى والفردية أداء العربي، وكانت أولى محاولات العنابي عبر تسديدة لا ريك كواكو تصدى لها الحارس عبدالغفور (12)، وسدد محمود البحر كرة رائعة من الوضع على الطائر تكفلت عارضة عبدالغفور بالتصدي لها (39) كما ذهبت رأسية المدافع المتقدم محمد خالد جوار القائم الأيمن لعبد الغفور (43) وفي المقابل تحسن أداء العربي على فترات، وكانت المحاولة الوحيدة للفريق بعرضية حسين الموسوي التي قابلها علي مقصيد مباشرة لكنها مرت جوار القائم الأيمن للحارس احمد عادي، وفي الشوط الثاني واصل النصر تفوقه ووضع مشعل فواز فريقه في المقدمة بعد ان تلقى عرضية كواكو التي اخطأ الدفاع في إبعادها ليمر فواز من المدافعين ويسدد في مرمى عبدالغفور (47) وكان البحر قريبا من ادراك المرمى لكن عبدالغفور تصدي للكرة (55) وتوغل بارفو من جهة اليمين وأرسل عرضية متقنة تسلمها فواز وسدد بأريحية في مرمى عبدالغفور محرزا الهدف الثاني لفريقه، وله شخصيا (62)، وبسط العنابي سيطرته وسدد كواكو كرة من داخل المنطقة في سقف مرمى عبدالغفور (74) ليقضي الهدف على آمال العربي في العودة الى المباراة، وتألق كواكو ليمرر كرة للبديل سلمان بورمية الذي توغل وسدد بقوة في مرمى عبدالغفور، معلنا عن الهدف الرابع (89).

السالمية يعود من بوابة اليرموك

وعلى ستاد ثامر، تمكن السالمية من قلب النتيجة على اليرموك من خسارة بهدف إلى فوز 2 ـ 1، حيث تقدم البرامكة بهدف عذبي شهاب من ركلة جزاء (٣٤)، إلا أن الأردني محمود زعترة عادل النتيجة سريعا للسماوي (٣٦)، وفي الشوط الثاني سجل مواطنه عدي الصيفي هدف الفوز للسالمية (٥٩). وبهذا الفوز ارتفع رصيد السماوي للنقطة الـ 22، فيما ظل رصيد اليرموك عند ١٠ نقاط.

الفحيحيل عبر خيطان

وعلى ستاد صباح السالم بالنادي العربي تمكن الفحيحيل من الفوز على خيطان بهدف نظيف سجله سالم الهاجري في الدقيقة (٨٧) ليرفع الفحيحيل رصيده «١٤» نقطة بينما تجمد رصيد خيطان عند «٧» نقاط، وعلى ستاد الصداقة والسلام تعادل كاظمة مع التضامن ١-١ وأصبح رصيد كاظمة ٢٢ نقطة والتضامن ١٦ نقطة.