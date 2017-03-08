ناصر العنزي

قال عبدالله الحمدان وكيل أعمال اللاعب التونسي أمين الشرميطي انه تعرض للضرب من مشجعين اثنين بعد مباراة العربي والنصر في مشهد غير أخلاقي، خصوصا ان اللاعب هو لاعب مغترب ويحل ضيفا علينا، وكان يجب على المسؤولين حماية لاعبيهم بمخرج آمن لتفادي مواجهة بعض الجماهير الغاضبة على نتيجة المباراة والتي تواجدت حول باص الفريق.

وأوضح الحمدان أن الشرميطي لن يلعب للعربي مستقبلا في إشارة منه إلى عدم تجديد عقده مع الاخضر لموسم آخر، والشرميطي قدم مستوى مرضي مع فريقه وكان بها احد افصل لاعبي الفريق، وجاءت خسارة العربي من النصر برباعية بشكل مفاجئ بعد ان استعاد عافيته بعض الشيء في المباريات السابقة.