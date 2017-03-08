مبارك الخالدي

قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت محمد عبدالله إن الخروج بنقطة أمام القادسية في المرحلة الـ 14 للدوري أمر إيجابي، وقال عبدالله عقب المباراة: لم يظهر فريقنا بالشكل المطلوب الذي يوازي الإعداد والتحضير للمباراة.

وأضاف: ليس هناك من مبرر لهذا المستوى غير المرضي ولا أعرف الأسباب الحقيقية وراء هذا التراجع ولكن في كل الأحوال يبقى الأمر إيجابيا، فالقادسية ظهر بشكل مميز أغلب أوقات المباراة ونجح في تسيير المباراة كيفما يريد في أغلب أوقاتها، لافتا إلى أن الأبيض سيتحضر لخوض مباراة السالمية بروح مباريات الكؤوس بعد خسارة عدد من النقاط في المباريات الأخيرة.