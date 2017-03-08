اختار القسم الرياضي فريق «الأنباء» للجولة الـ ١٤ من دوري VIVA ويضم:

٭ الحارس: مصعب الكندري (الكويت).

٭ الدفاع: أحمد الرياحي (القادسية)، محمد خالد (النصر)، لوكا كريستيان (التضامن).

٭ الوسط: ايريك كواكو (النصر)، عيسى باه (الشباب)، حمود ملفي (الجهراء)، عدي الصيفي (السالمية)، شبيب الخالدي (الساحل).

٭ الهجوم: سالم الهاجري (الفحيحيل)، مشعل فواز (النصر).

صح لسانك

أرضيات الملاعب المنبسطة التي تسهل حركة اللاعبين وتمنحهم أريحية في اللعب بعد ما كانوا يشتكون من الأرضيات السيئة.

«شغل متعوب عليه»

غلط × غلط

النقد الجارح من بعض المختصين بسبب عدم اتفاقهم مع بعض المدربين في عملهم الفني مع فرقهم فلا نخلط بين النقد والسخرية.

«يوم لك ويوم عليك»

العدواني نجم الأسبوع

استحق مدرب النصر ظاهر العدواني أن يكون نجم الاسبوع لهذه الجولة بعد فوزه على العربي برباعية وقفزه لوصافة الدوري من خلال تقديم مستوى رائع وانضباط تكتيكي رائع وكذلك إصراره على تسجيل أكبر عدد من الأهداف، كما يحسب له قراءته المميزة للمواجهة في شوطيها خصوصا الثاني الذي طبق فيه لاعبيه ما أراد كل توجيهاته 100%.