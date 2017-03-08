الأصفر قدم مستوى لافتاً ينقصه الفوز

عبدالعزيز جاسم

أكد منسق الفريق الأول لكرة القدم في القادسية زياد الشطي أن الأصفر قدم أفضل عروضه هذا الموسم إلا أن هذا المستوى كان ينقصه تحقيق الفوز والـ 3 نقاط على حساب الكويت، مشيرا إلى ان اللاعبين ارادوا إسعاد الجماهير القدساوية من خلال تحقيق الانتصار وتقليص الفارق إلى 3 نقاط، مشيرا إلى أن مواجهة الأبيض ستكون بمنزلة الانطلاقة الحقيقية للفريق من أجل المنافسة على اللقب قائلا«ان فارق الـ 6 نقاط لا يعتبر كبيرا خصوصا أن هناك 15 مباراة متبقية للفريق من بينها مواجهة أخرى أمام الكويت لذلك «تو الناس على الدوري».

وبين الشطي ان بدر المطوع والبرازيلي ديفيد داسيلفا تعرضا لشد في العضلة خلال مجريات المباراة ما استدعى استبدالهما، مشيرا إلى أن التوقف على مدى إصابتهما ومشاركتهما في مواجهة خيطان السبت المقبل في ختام القسم الأول ستتضح من خلال تدريبات اليوم، مبينا أن هناك عددا من اللاعبين سيشاركون في الجولة المقبلة والتي تليها من بينهم حسين فاضل وطلال العامر وخالد محمد إبراهيم بعد تعافي فاضل والعامر تماما من الإصابة وانتهاء إبراهيم من دورته الخاصة.