مبارك الخالدي

تتجه إدارة النادي العربي إلى قبول توصية الجهاز الإداري بإقالة الجهاز الفني للفريق بعد الخسارة أمام النصر برباعيه مع ختام الجولة الـ 14 من الدوري، وأكد المنسق الإعلامي للفريق مشعل العبكل لـ «الأنباء» أن الجهاز الإداري برئاسة عبدالعزيز المطوع ونائبه حسين عاشور قدما تقريرا يوصي بإقالة الجهاز الفني بقيادة الصربي ميودراغ وذلك عقب المباراة على أن يترك القرار النهائي لمجلس الإدارة، مشيرا الى أن الأخير ربما يتجه إلى قبول التوصية وإقالة المدرب.

ولفت العبكل الى ان المدرب المساعد ناصر الشطى سيتواجد ضمن الجهاز الفني حتى موعد مباراة الأخضر المقبلة أمام الشباب.

وبين العبكل أن الظهير عمر الصانع سيغيب عن الفريق حتى نهاية الموسم لظروف عائلية تخص اللاعب وتمنعه من التواجد مع الفريق المرحلة المقبلة.