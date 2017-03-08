عبدالعزيز جاسم

قال إداري الفريق الأول لكرة القدم في كاظمة حماد العجمي ان البرتقالي واجه كاظمة بغياب 10 لاعبين ورغم ذلك قدمنا مستوى مميزا وأضعنا فرصا بالجملة ونحن متفهمون لوضعنا الحالي لكن يؤسفنا خسارة النقاط في نهاية المطاف، مشيرا إلى ان الثلاثي طلال الفاضل وحمد حربي ويوسف ناصر غابوا بسبب الإيقاف، فيما غاب البرازيليان باتريك فابيانو وأليكس ليما وناصر الفرج ومحمد الهدهود وعبدالرحمن البناي وفهد الحشاش وفواز الدوسري للإصابة، لافتا إلى ان مواجهة برقان الجمعة المقبل في ختام القسم الأول ستشهد غياب معظم المصابين على أن يعود جميع اللاعبين الموقوفين.

وبين العجمي ان البرتقالي سيستعيد نتائجه المميزة قريبا وسيبحث عن الفوز والنقاط الثلاث في كل مباراة إذا أراد المنافسة على لقب الدوري.