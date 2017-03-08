أحمد السلامي

جدد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي خيطان أنور يعقوب تأكيده على عدم قدرة فريقه على الظهور بالمستوى الفني المطلوب بسبب النقص العددي الموجود في فريقه، وهو الأمر الذي يقلل من فرص فريقه في الظهور بالشكل المتوقع له، مؤكدا في الوقت ذاته عدم رضاه واقتناعه بمستوى أداء المحترف كيفن سالمون الذي لا يؤمن بقدرته على تحقيق الفارق مع الفريق ولا يمكن الاعتماد عليه في تنفيذ الخطط التي يتم رصدها وهو ما يجعل من وجوده عبئا على الفريق.

وقال: الأداء العام للفريق لم يرتق إلى مستوى التطلعات وقد حاولت جاهدا تغيير أسلوب اللعب، إلا أن الفحيحيل كان الأفضل من حيث الاستحواذ والضغط الهجومي واستحقوا الفوز، ناهيك عن مسلسل أخطاء التحكيم المتكررة ومنها عدم إصدار القرار الصحيح على لاعب الفحيحيل الذي تعمد الدخول بقوة على لاعبنا محمد عبيد الذي تعرض لكدمة قوية في الركبة اضطرتنا إلى استبداله فورا ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج بسبب الورم الذي حدث في الركبة.

وأضاف: نحن ننتقد التحكيم من منطلق رؤيتنا ومتابعتنا لمستوى المباريات وأداء الحكام لا يرتقي إلى مستوى التطلعات خاصة في ظل تكرار الأخطاء التي قد تؤدي في أحيان إلى وقوع مشاكل الجميع في غنى عنها.

وختم يعقوب حديثه قائلا: النقص العددي في الفريق يدلل على أن فريق خيطان لن يكون قادرا على المنافسة والصعود إلى الدوري الممتاز في ختام هذا الموسم، حيث ان عدد اللاعبين المتواجدين في التدريبات لا يتجاوز 11 لاعبا على أبعد تقدير، وهو عدد قليل جدا لفريق يرغب في المنافسة وحجز مقعده في الممتاز، وهذا يعني أننا سنكون من ضمن فرق دوري الدرجة الأولى.