بدعوة من سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للتنس حضر الشيخ أحمد الجابر العبدالله رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للتنس المباراة النهائية والحفل الختامي للنسخة الخامسة والعشرين لبطولة سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس 2017 التي حصل على لقبها البريطاني آندي موراي بعد تغلبه في النهائي على الإسباني فيرناندو فيرداسكو بنتيجة 6/3، 6/2.

كما حضر الشيخ أحمد الجابر العبدالله على هامش البطولة اجتماع رئيس الاتحاد الدولي للتنس ديفيد هاجرتي مع رؤساء اتحادات التنس في منطقة غرب آسيا والذي تناول شؤون اللعبة في المنطقة وكيفية حل ما قد يواجهها من مشكلات وتذليل ما قد يعترضها من عراقيل وعقبات وكذلك سبل العمل على تطويرها على جميع المستويات في المنطقة، وكان للاجتماع أثر طيب في نفوس جميع الحضور.

وقد كرمت بطولة سوق دبي الحرة للتنس 2017 الشيخ أحمد الجابر العبدالله لدعمه الدائم للبطولة وحضوره فعالياتها باستمرار ومشاركته في تتويج أبطالها على مدى السنوات الطويلة الماضية.

وفي تصريح له أعرب الجابر عن سعادته بتكريم بطولة سوق دبي الحرة للتنس له وقال إنه تكريم للتنس الكويتي والعربي،

وأشاد بنجاح البطولة على مدى الـ25 عاما الماضية، وقال إنها ولدت عملاقة في العام 1993 كما أثنى على جهود جميع منظمي البطولة وفي مقدمتهم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة الطيران المدني بدبي ورئيس مؤسسة سوق دبي الحرة الجهة المنظمة للبطولة وسمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للتنس وشكره على حضور الاجتماع المهم مع رئيس الاتحاد الدولي للتنس.