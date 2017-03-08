العقاب أول الجولة الخامسة لدراغ ريس البحرين

يغادر وفد منتخب النادي الكويتي الرياضي للسيارات والدراجات الالية الى الامارات للمشاركة في معسكر وبطولة رالي دبي الصحراوي احدى جولات بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية وبطولة العالم للدراجات النارية، والذي سينظم في امارتي دبي وأبوظبي خلال الفترة من 9-11 الجاري.

وصرح المتسابق فهد المسلم متسابق النادي والحاصل على لقب عدد من البطولات منها 3 مرات بطل موسم قطر لسباقات القدرة والتحمل بطل موسم الكويت والبحرين، والحاصل على مركز الأول مرتين في بطوله الإمارات الصحراويه قائلا: «ان طموحه كمتسابق كويتي وصلت للمشاركه في اول جوله من بطوله العالم لسباقات الباها التي سوف تقام في الامارات».

وتقدم بالشكر للشيخ احمد الداود رئيس النادي على دعمه اللامحدود لابناء النادي كي يرتقى بهذه الرياضة ورفع علم الكويت في المحافل الدولية.

فوز مهم حقق متسابق نادي السيارات والدراجات الالية عبدالله العقاب المركز الاول في ختام الجولة الخامسة من بطولة البحرين لسباق السرعة بفئة «اندكس 8.5».

وصرح الداود رئيس النادي ان هذا الفوز والانجاز لم يأت من فراغ انما هو ثمرة التدريب والاستعداد الجيد للفريق الكويتي والعزيمة والاصرارعلى رفع علم الكويت عاليا بالمحافل الدولية خصوصا ان البطولة تضم نخبة من ابطال الخليج والعالم بهذه الرياضة.