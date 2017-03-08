واصلت الهيئة العليا لسباق الخيل بنادي الصيد والفروسية نجاحاتها في ادارة سباقات الاجتماع الثامن عشر الذي شهد العديد من المفاجآت والسباقات المثير، حيث نجح الجواد عقيق لاسطبل دسمان بقيادة مكارثي في اقتناص كأس شركة المرطبات العربية أبي سي المخصص لجياد الدرجة الثانية على مسافة السرعة 1000م بزمن 58/5ث وبفارق طولين ونصف عن الجواد سفياني لاسطبل النشاما بقيادة جيفري.

وقام صالح الحميضي بتسليم الكأس الى المدرب المخضرم يوسف الكندري وهنأه بالفوز.

وفاز مهول بقيادة توفيق بالمركز الاول بزمن 1/27/6ق وبفارق طولين ونصف عن عز نايف، وجاء عمبر في المركز الثالث وشعلاني في المركز الرابع وقام صالح الحميضي بتسليمهم التحفة المقدمة من النادي واشاد بالسباق والتنافس المثير.