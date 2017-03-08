يقام اليوم الساعة ١٠ صباحا المهرجان الاول لمشروع مراكز التدريب المشتركة بين الهيئة العامة للرياضة ووزارة التربية وذلك في ستاد جابر الدولي برعاية وحضور د.حمود فليطح المدير العام للهيئة العامة للرياضة بالإنابة وفيصل مقصيد الوكيل المساعد للانشطة التربوية والوكلاء المساعدين في الهيئة ومحمود ابل رئيس فريق العمل للمشروع ومسؤولي وزارة التربية.

ومن المنتظر اقامة مهرجان اخر في الخامس عشر من الشهر الجاري في نادي الفتاة خاص للفتيات، يعقبه نهاية الشهر الجاري المهرجان الختامي المقرر اقامته كالعادة على ملعب ستاد الصداقة والسلام بنادي كاظمة.

واكد محمود ابل رئيس فريق العمل لمشروع مراكز التدريب المشترك بين الهيئة العامة للرياضة ووزارة التربية على نجاح المشروع في عامه الثالث على التوالي، مشيرا الى ان المشروع يشهد اقبالا متزايدا من عام لآخر ووصل عدد الطلاب المشاركين الى ٢٠ الف طالب وطالبة تقريبا خلال ثلاث سنوات.