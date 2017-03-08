تماشيا مع جهوده الرامية إلى دعم الثقافة الرياضية محليا، قام بنك الكويت الدولي برعاية بطولة الكويت المفتوحة الثامنة للتنس، والتي تعقد خلال الفترة من 2 إلى 14 الجاري وذلك على ملاعب نادي اليرموك الرياضي والاتحاد الكويتي للتنس، وتعتبر هذه البطولة الأكبر التي ينظمها الاتحاد الكويتي للتنس خلال الموسم.

واستقطبت البطولة هذا العام عددا استثنائيا من المشاركين الذين يمثلون مختلف الفئات العمرية ومن كلا الجنسين، حيث يشارك أكثر من 450 لاعبا في 11 مسابقة، تشمل: فردي البراعم تحت 11 سنة، فردي الأشبال تحت 13 سنة، فردي الناشئين تحت 17 سنة، فردي رجال، زوجي الرجال، فردي السيدات تحت 18 سنة، فردي السيدات، فردي الرواد فوق 45 سنة، فردي الرواد فوق 55 سنة، إضافة إلى زوجي الرواد وفردي الديبلوماسيين.

من جانبه، قال مدير وحدة الاتصال المؤسسي في بنك الكويت الدولي نواف ناجيا «إن الدولي يحرص دائما على دعم المبادرات والبرامج والبطولات الرياضية المحلية، علما أن الرياضة لطالما كانت ركنا أساسيا في برنامج البنك للمسؤولية الاجتماعية.

ومن هذا المنطلق يفتخر الدولي بتقديم دعمه المستمر للرياضيين والموهوبين الكويتيين في جميع المجالات الرياضية، حيث يؤمن بأن الرياضة تعتبر مكونا مهما في أي مجتمع متطور وصحي، وأن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يعزز من اللياقة البدنية والفكرية لأفراد المجتمع».

وأضاف أن لعبة التنس على وجه الخصوص تحتل مكانة خاصة جدا ضمن برنامج الدولي للمسؤولية الاجتماعية، حيث إنها ليست فقط واحدة من أكثر الرياضات الشعبية والمحبوبة في العالم، بل إنها تتمتع أيضا بإقبال ومتابعة كبيرين من أفراد المجتمع الكويتي، مشيرا إلى أن الدولي يفخر بأنه حصل مؤخرا على تكريم من قبل الاتحاد العربي للتنس والاتحاد الكويتي للتنس وذلك تقديرا لدعمه المستمر لهذه الرياضة.

وفي ختام تصريحه تمنى ناجيا الفوز والنجاح لجميع المشاركين في هذه البطولة وغيرها من المسابقات، منوها إلى أن تفانيهم في اللعب وروحهم الرياضية يعتبر بمنزلة مصدر إلهام لجميع أفراد المجتمع.