يحيى حميدان

تتجه أنظار محبي لعبة كرة السلة صوب صالة الشهيد قشيعان المطيري بنادي النصر والتي ستحتضن لقاء القمة بين القادسية والكويت عند الساعة الـ 6:30 مساء اليوم وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من الدور النهائي لبطولة الدوري.

ويلعب اليوم أيضا في نفس الصالة، العربي مع كاظمة في الـ 4:30 عصرا، وتختتم اللقاءات بمباراة النصر مع الجهراء في الـ 8:30.

ويتصدر «الأبيض» ترتيب الفرق برصيد 10 نقاط، وتتساوى أندية القادسية والجهراء وكاظمة في المركز الثاني برصيد 8 نقاط بعد تلقيها الهزيمة في مناسبتين، ثم النصر 6 نقاط وأخيرا العربي 5 نقاط.

وسيكون لقاء القمة اليوم في غاية الأهمية، حيث يسعى الكويت لمواصلة التقدم نحو اللقب، فيما يسعى الأصفر لإلحاق الهزيمة الأولى بمنافسه ومن ثم انتظار تعثره في بقية اللقاءات.