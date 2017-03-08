اختتمت على صالة نادى الفتاة الرياضي البطولات النسائية المجمعة الاولى في العاب الكرة الطائرة وكرة السلة وكرة القدم للصالات التي اقيمت برعاية مشتركة بين وزارة الشباب والهيئة العامة للرياضة ممثلة بإدارة الرياضة للجميع وبالتعاون مع نادى الفتاة.
وتوج فريق نادي الفتاة بلقب بطولة الكرة الطائرة واحتل فريق نادي سلوى المركز الثاني وفريق ريجنسي فليين المركز الثالث وحقق فريق الجيش الأميركي لقب بطولة كرة السلة وجاء فريق نادي الفتاة ثانيا وحل فريق البحرين في المركز الثالث.
وفي بطولة كرة القدم للصالات احرز فريق نادي الفتاة (أ) المركز الاول وحل فريق نامديز ثانيا وحل فريق نادي الفتاة (ب) في المركز الثالث.
وحضر ختام البطولة الشيخة فريحة الاحمد رئيس مجلس ادارة نادي الفتاة وحامد الهزيم مدير ادارة الرياضة للجميع وعبد الله العدواني ممثل وزارة الشباب وعضوات مجلس ادارة النادي وعدد كبير من منتسبات نادي الفتاة والاندية النسائية وأهالي اللاعبات.
وهنأ مدير ادارة الرياضة للجميع حامد الهزيم الفرق الفائزة ونقل للجميع تحيات مدير الهيئة بالإنابة د.حمود فليطح، واشاد بالمستوى الفني والتنظيمي للبطولة في مختلف الألعاب، مؤكدا حرص الهيئة العامة للرياضة على دعم الرياضة النسائية ومنح لاعباتها فرصة الاحتكاك والمنافسة من خلال اقامة مثل هذه البطولات، مقدما الشكر لكل من ساهم في انجاح البطولة واخراجها بصورة مميزة.