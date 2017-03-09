أحمد السلامي

أعلن عضو مجلس إدارة النادي العربي حسين معرفي عن موافقة مجلس الإدارة مبدئيا على قبول ترشيح المدرب الوطني ناصر الشطي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفا للمدرب الصربي ميودراغ الذي تمت إقالته بعد خسارة «الأخضر» أمام النصر 4-0 وتولية مهام تدريب الفريق إلى أن يتم التصويت من قبل المجلس على بقائه أو الاستعانة بمدرب بديل عنه خلال الأيام القليلة المقبلة حيث يباشر مهام عمله حاليا في تدريبات الفريق.

وقال: في الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس الإدارة تم التصويت على إقالة المدرب الصربي ميودراغ فيما تحفظ بعض الأعضاء على القرار وطالبوا بضرورة استدعائه والاستماع له قبل صدور القرار إلا أننا ارتأينا الاستماع لوجهة نظر الجهاز الإداري برئاسة عبدالعزيز المطوع واللاعبين الذين أجمعوا على عدم قدرة المدرب على قيادة الفريق خلال الفترة القادمة بسبب تدني مستواه وعدم امتلاكه لفكر تدريبي متطور يستطيع من خلاله مواكبة التطورات في عالم كرة القدم.

وأضاف: ما يتم تداوله عن تجديد الثقة في المدرب الصربي ميودراغ لا يمت للواقع بصلة إذ طوينا هذه الصفحة دون رجعة وتم إخطاره رسميا بفسخ العقد وسيتم تسليمه مستحقاته، ومن وجهة نظرنا فإن ميودراغ لم يكن قادرا على تحقيق المطلوب منه واضطررنا إلى استبداله بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها الفريق أمام النصر والاستعانة بمدرب بديل قادر على معالجة الخلل وتصحيح أوضاع «الأخضر» من الناحية النفسية والفنية وتمكينه من العودة إلى وضعه الطبيعي بصورة تدريجية ابتداء من المباراة القادمة التي نتطلع إلى أن يستعيد فيها الفريق توازنه.

وأكد معرفي أن المفاوضات لا تزال جارية مع المدرب الوطني محمد إبراهيم الذي عرضنا عليه تولي مهام إدارة الفريق خلال ما تبقى من منافسات للموسم الحالي رغم اعتذاره عن عدم تولي المهمة نظرا لقصر الفترة الزمنية المتبقية من منافسات بطولة الدوري وصعوبة تغيير الأوضاع الحالية التي تحتاج إلى عمل وجهد مضاعف ليتمكن من الوصول إلى الأهداف المنشودة وهو الأمر الذي يصعب أمامه المهمة، مؤكدا في الوقت ذاته عدم ممانعته في قيادة الفريق خلال منافسات الموسم القادم على أن يتم تقديم العروض المناسبة له حينها.