تقام في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد عصر اليوم مباراة كأس السوبر لكرة القدم الشاطئية بين فريقي الكويت «بطل الدوري والكأس» والعربي «وصيف الدوري» للموسم الرياضي الماضي 2015-2016، وذلك على الملعب الرملي بسوق شرق.

وعقد في الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم في مقر الاتحاد المؤتمر الصحافي للقاء السوبر بحضور مدرب الكويت خالد الدويسان وقائد الفريق محمد بوعباس ومدرب العربي محمد عبدالنبي وقائد الفريق عبدالعزيز حافظ ورئيس اللجنة الإعلامية باتحاد الكرة سطام السهلي وعضو لجنة الصالات والشاطئية فهاد المنير.



وقال الدويسان إن فريقه استعد جيدا للمواجهة من خلال معسكر خارجي وكذلك لعدم وجود إصابات في الفريق، متمنيا أن تظهر المواجهة بالشكل اللائق والذي يؤكد تطور كرة القدم الشاطئية بشكل عام والأبيض بشكل خاص الذي يسعى إلى مواصلة تحقيق الإنجازات في جميع البطولات.

من جانبه، أكد بوعباس أن الجهازين الإداري والفني لم يقصرا مع الفريق بعد إقامة معسكر خارجي والتعاقد مع محترف برازيلي، ما يدل على تجهيز الفريق بالصورة المطلوبة وباتت الآن الكرة في ملعب اللاعبين لتحقيق اللقب.

بدوره، قال مدرب العربي محمد عبدالنبي إن فريقه مكتمل الصفوف يدرك صعوبة المواجهة أمام فريق جاهز، ويعتبر من أقوى فرق الشواطئ كونه حاملا لقبي الدوري والكأس، مشيرا إلى أن معنويات لاعبيه مرتفعة خصوصا بعد التعاقد مع عدد من اللاعبين المحليين الذين مثلوا المنتخب في مناسبات سابقة.