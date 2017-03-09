حقق فريق أكاديمية محافظة العاصمة المركز الأول بفوزه أمس الأول على فريق أكاديمية محافظة الجهراء 3-0، فيما حقق فريق محافظة مبارك الكبير المركز الثالث بفوزه على فريق محافظة حولي بضربات الترجيح في ختام المهرجان الثاني لكرة القدم الذي أقيم في الملاعب الفرعية بستاد جابر الدولي ضمن نشاط المشروع الرياضي التربوي الطموح «عيالنا أملنا» الذي يقام بالشراكة بين الهيئة العامة للرياضة ووزارة التربية، والذي يشمل 6 أكاديميات لكرة القدم لطلبة المرحلة الابتدائية في محافظات الكويت الست.

وأوضح مدير عام الأكاديمية د. أحمد عبدالحميد في تصريح صحافي على هامش المهرجان، أن التجمع الكبير الذي يضم أكثر من 400 طالب من جميع محافظات الكويت للمرحلة الابتدائية فرصة كبيرة لجميع مدربي الأندية المحلية لاكتشاف المواهب الكروية من أجل ضمها للأندية.

وأضاف عبدالحميد أن المشروع الرياضي التربوي الطموح «عيالنا أملنا» بدأ الإعداد له منذ شهر أكتوبر الماضي وانطلق أول مهرجان في شهر نوفمبر على ملاعب ستاد جابر الأحمد الدولي بالشراكة بين الهيئة العامة للرياضة ووزارة التربية.

ووجه شكره إلى الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة في وزارة التربية فيصل مقصيد، على دعمه الكبير واللامحدود للمشروع المهم الذي بدأت ثماره في الظهور بفضل التعاون البناء والمهم مع الهيئة العامة للرياضة.