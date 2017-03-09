تقام جميع منافسات بطولات الكرة الشاطئية «دوري وكأس» على ملعب سوق شرق الرملي

أعلن الأمين العام للجنة الانتقالية للاتحاد د.محمد خليل تعاقد الاتحاد مع إحدى الشركات المتخصصة في البرمجة، وذلك من أجل تغيير النظام المتبع حاليا بالاتحاد من النظام اليدوي إلى النظام الآلي، وذلك فيما يخص إجراءات قيد وشطب اللاعبين في فترتي الانتقالات الشتوية والصيفية، من أجل تفادي جميع السلبيات.

وأكد أن النظام الجديد سيشمل تسجيل جميع المعلومات الخاصة باللاعبين آليا، توفيرا للوقت والجهد.

وأوضح أن المرحلة التالية ستشهد ربط الاتحاد بالأندية أعضاء الجمعية العمومية عبر هذا النظام الجديد، وذلك من أجل الاطلاع على جميع قرارات الاتحاد واللجان العاملة به الخاصة بالأندية وباللاعبين معا كنوع من الدعم للأندية وتوفيرا للوقت والجهد، وكذلك لتفادي السلبيات الناتجة عن عدم وقوف الأندية على العديد من القرارات.

وأشار إلى أنه ستتم مخاطبة الأندية في وقت لاحق لترشيح ممثلين عنها لحضور دورة سيقيمها الاتحاد فور انتهاء إجراءات التعاقد وعقد دورة تدريبية حسب الاتفاق مع الشركة لتدريبهم على كيفية التعامل مع النظام الجديد.

إلى ذلك، أجرت لجنة الصالات والشاطئية بالاتحاد مراسم قرعة كأس الاتحاد للسن العام والشباب والناشئين لكرة الصالات والشاطئية، بالإضافة إلى دوري الشاطئية بمقر الاتحاد، بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد- رئيس اللجنة د.حسين الخضري ونائب رئيس اللجنة عادل الشطي ومقرر اللجنة حسين حبيب.

وأسفرت قرعة كأس الاتحاد للسن العام لكرة الصالات عن مجموعتين، تضم الأولى فرق كاظمة والعربي والجهراء والتضامن، والثانية القادسية والكويت والسالمية واليرموك.

كما أسفرت قرعة كأس الاتحاد للشباب لكرة الصالات عن مجموعتين، تضم الأولى فرق اليرموك والكويت وكاظمة والثانية التضامن والعربي والسالمية والقادسية، والناشئين عن مجموعتين أيضا، الأولى تضم فرق السالمية والقادسية والكويت والثانية العربي واليرموك والتضامن.

فيما أسفرت قرعة كأس الاتحاد للسن العام لكرة القدم الشاطئية عن مجموعتين، تضم الأولى الكويت والقادسية والثانية العربي ووزارة الكهرباء والتضامن.

وستقام جميع منافسات الكؤوس من خروج المغلوب من مباراة واحدة.

أما قرعة دوري السن العام لكرة القدم الشاطئية، فأسفرت عن مواجهتي القادسية مع العربي، والتضامن مع الكويت في الأسبوع الأول.

ومن المقرر أن تقام جميع منافسات بطولات الكرة الشاطئية (دوري وكأس) على ملعب سوق شرق الرملي.