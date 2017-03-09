ناصرالعنزي

عبدالرحمن الشمري المعروف باسم «باني» المنتقل من النصر للعربي لا يستطيع اللعب ضد فريقه السابق لوجود شرط في عقد الانتقال يمنع مشاركته مع فريقه الجديد ضد فريقه السابق، وبقي باني خارج التشكيلة في المباراة الاخيرة التي خسر بها الاخضر برباعية من النصر، وانتقل باني الى العربي بنظام الاعارة رغم ان القادسية كان هو البادئ في مفاوضات انضمامه للاصفر، وتخلي النصر عن مهاجمه بالرغم من امكاناته العالية بعد ان لمس من اللاعب الرغبة في الانتقال والاستفادة المادية، وفضلت الادارة والجهاز الفني إعارته بدلا من ابقائه بلا رغبة منه في اللعب مع الفريق.

وقال مدير الفريق بنادي النصر فيصل العدواني ان شرط عدم لعب باني ضد فريقنا مذكور في العقد ولا حرج في ذلك وهو معمول به في الدوريات الاوروبية، وقال: سيعود بعد فترة الاعارة ولكل مرحلة ظروفها في انتقالات لاعبينا الى الفرق الاخرى.

ورفض العدواني ان يطلق على فريقه النصر منافسا على اللقب بعد ان احتل المركز الثاني خلف الكويت في ختام الحولة «14» من الدوري، وقال: لا افضل ان يسمع لاعبونا تلك المقولة كي لا يدخلون في ضغوط نفسية، وقلت لهم نحن نلعب من اجل الفوز ولا نحملكم فوق طاقتكم وحافظوا على ما مستواكم الذي تقدموه أمام المنافسين.

وأوضح فيصل العدواني ان المدرب ظاهر العدواني اشرك «26» لاعبا في الموسم الحالي اي ان كل لاعب من الفريق يستحق ان يكون أساسيا، وهذا ما كنا نسعى اليه منذ الموسم الماضي الذي احتل به فريقنا مركزا متأخرا فعملنا على تجهيزه للموسم الحالي وجاء الحصاد ولله الحمد مثمرا، ونتمنى ان يستمر أداء فريقنا على ما هو عليه في الموسم الحالي بعد ان حقق الفوز على الفرق الجماهيرية القادسية والعربي والكويت.‏‫