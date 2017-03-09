فليطح شكر كل الجهود التي ساهمت في إنجاح المشروع

شهد ستاد جابر الأحمد الدولي صباح امس اقامة المهرجان الاول لمراكز التدريب الرياضي المشتركة بين الهيئة العامة للرياضة ووزارة التربية، بحضور مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالإنابة د.حمود فليطح ومسؤولي وزارة التربية والهيئة العامة للرياضة وعدد من مسؤولي الاندية والاتحادات الرياضية وجمع غفير من اولياء أمور اللاعبين وشارك في المهرجان 1000 طالب مثلوا 16 ناديا رياضيا و32 مدرسة.

واعرب فليطح عن سعادته باستمرارية ونجاح مشروع مراكز التدريب المشتركة هي ثمار تعاون وتوأمه في هذا المجال بين وزارة التربية وهيئة الرياضة.

واضاف ان هذا المشروع الطموح بدأ يؤتي ثماره كرافد مهم وحيوي في تغذية شرايين الرياضة الكويتية، مشيرا الى ان 300 لاعب من مخرجات المشروع هذا الموسم تم ضمهم بالفعل الى صفوف المراحل السنية بالأندية الرياضية في جميع الألعاب الرياضية عدا كرة القدم، مشيرا الى ان مشروع المراكز اشتمل على جميع الالعاب الفردية والجماعية باستثناء كرة القدم، موضحا ان الهيئة أقامت مع وزارة التربية 6 أكاديميات في كرة القدم بجميع محافظات الكويت.

واضاف اننا نعول الكثير على مخرجات هذه المراكز مضاعفة مردودها لإثراء الحركة الرياضية الكويتية بالمواهب والامكانات الواعدة حيث تمثل هذه المراكز الفرصة الاكبر حاليا لمنح فرصة اكبر للمواهب الرياضية في الرياضة المدرسية لإبراز امكاناتها وفرصة اكبر ايضا للأندية الرياضية لالتقاط المواهب وصقلها.

واكد فليطح انه خلال السنوات الخمس المقبلة سيكون نجوم الصف الاول في جميع الاندية الرياضية من مخرجات مراكز التدريب، معربا عن امله ان يستقطب هذا المشروع في السنوات الخمس المقبلة 10 آلاف لاعب.

وقدم فليطح الشكر لكل الجهود التي ساهمت في انجاح المشروع، مؤكدا حرص الهيئة بالتعاون مع وزارة التربية تقديم كل الدعم لتمكين هذا المشروع الطموح وتذليل كل العقبات التي يمكن ان تعترضه والعمل المستمر على تقييم هذه التجربة ومحاصرة أي سلبيات ودعم إيجابياته.

بدوره، قال مدير مشروع مراكز التدريب المشتركة محمود ابل ان المهرجان شارك فيه 1000 لاعب الذي تم اختيارهم منذ اكتوبر الماضي من بين 20 الف طالب وتم تدريبهم على مدى 5 اشهر وهؤلاء اللاعبون هم الدفعة الثالثة التـــي يقدمها مشروع مراكـــز التدريب الى الرياضة الكويــتية ليبلغ مجموع مخرجات مراكز التدريب خلال السنوات الثلاث 3 آلاف لاعب يمثلون قاعدة كبيرة ومتميزة للرياضة الكويتية في كل الالعاب.

واوضح ابل ان مهرجان مراكز التدريب النسائية سيقام في 15 مارس الجاري بنادي الفتاة الرياضي، فيما سيقام المهرجان الختامي لمراكز التدريب نهاية مارس، مقدما الشكر لأولياء أمور اللاعبين الذين اعتبرهم شركاء النجاح كما قدم الشكر لفليطح على رعايته وحضوره للمهرجان الاول، مشيدا بجهود فريق العمل من الهيئة ووزارة التربية في انجاح المهرجان.