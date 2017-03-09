حصدت فرق جامعة الكويت للسيدات المراكز الأولى بمختلف الألعاب الرياضية، وذلك ضمن منافسات دوري الوزرات التابعة للهيئة العامة للرياضة، حيث حصل فريق جامعة الكويت للبولينغ (فرق) على المركز الثاني ويتضمن الفريق فاطمة سكويرا ودلال علي وشهلا رئيسي ودانيا الايوبي ،كما حصل فريق جامعة الكويت للألعاب الذهنية (شطرنج) على المركز الثاني ممثلا باللاعبة سعاد الكندري، وحصل فريق جامعة الكويت على المركز الأول في دوري كرة الطاولة (فردي) ممثلا باللاعبة منوة الشمري، وأيضا حصل فريق جامعة الكويت للبلياردو على المركز الأول ممثلا باللاعبة شهد الحوال.