«خمسة رجال في حياة شاكيرا»

تحقيق مثير نشرته «إيلاف» عن النجمة الكولومبية الشهيرة شاكيرا زوجة اللاعب النجم بيكيه، مشيرة الى ان النجمة مرت بخمس تجارب عاطفية آخرها بيكيه، لكنها عرفت قبله وهى في سنوات المراهقة جارها أوسكار باردو، لكنه كان حب مراهقين لم يدم طويلا ثم عرفت بعده أوسكار الذي التقته على الشاطئ واستمرت العلاقة أقل من عام، أحبت بعده غوستافو غورديو، عضو سابق في فرقة «بوليغاميا».، ثم ارتبطت عاطفيا بالرابع وهو الممثل المثير للجدل أوسفالدو ريوس، حتى انتهى بها المطاف إلى حبها الحقيقي بيكيه.